Provinciali, vittoria di misura per Buonopane. Il sindaco Pd è presidente Con il 50,05% dei voti il sindaco di Montella conquista Palazzo Caracciolo

E’ stato un duello all’ultima scheda, ma alla fine Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, è il nuovo presidente della Provincia di Avellino.

Con il 50,05% dei voti dunque il Partito Democratico conquista Palazzo Caracciolo contro il 49,95% dei voti raccolti da Angelo Antonio D’Agostino espressione di Italia Viva, socialisti, Azione, Più Europa e Davvero.

Le operazioni di spoglio si sono concluse intorno alle 10,30. Il sindaco di Montefalcione come previsto vince nella città capoluogo con 3 voti in più, mentre la vittoria del Pd si è realizzata con evidenza nei comuni più piccoli fino a 5mila abitanti e in quelli medi fino a 10mila abitanti. In totale 92 voti di scarto. Vince con 47.888 preferenze calcolate col voto ponderato il sindaco altirpino, mentre il presidente dell'Us Avellino conquista 47.980 preferenze.

Ma ecco il voto nel dettaglio diviso per fasce.

FASCIA A - 770 votanti su 836

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 402 preferenze

VOTO PONDERATO: 13.668

RINO BUONOPANE: 356 preferenze

VOTO PONDERATO: 12.104

BIANCHE/NULLE: **

FASCIA B - 305 votanti su 312

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 146 preferenze

VOTO PONDERATO: 9.782

RINO BUONOPANE: 152 preferenze

VOTO PONDERATO: 10.184

BIANCHE/NULLE: **

FASCIA C - 128 votanti su 130

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 66 preferenze

VOTO PONDERATO: 8.514

RINO BUONOPANE: 61 preferenze

VOTO PONDERATO: 7.869

BIANCHE/NULLE: **

FASCIA D - 102 votanti su 102

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 44 preferenze

VOTO PONDERATO: 8.976

RINO BUONOPANE: 58 preferenze

VOTO PONDERATO: 11.832

BIANCHE/NULLE: **

FASCIA E - 33 votanti su 33

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 18 preferenze

VOTO PONDERATO: 6.948

RINO BUONOPANE: 15 preferenze

VOTO PONDERATO: 5.790

BIANCHE/NULLE: **

TOTALE VOTO PONDERATO

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO: 47.888 (49.95%)

RIZIERI BUONOPANE: 47.980 (50,05%)