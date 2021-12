Palazzo Caracciolo, ecco chi sono i 12 consiglieri provinciali Alaia con Proposta Civica ne elegge 5

Dopo la proclamazione del sindaco di Montella Rizieri Buonopane come nuovo presidente della Provincia di Avellino, è ufficiale anche la composizione del Consiglio Provinciale. Ecco i nomi dei 12 che occuperanno i banchi della sala consiliare intitolata a Pietro Foglia. Fausto Picone, Domenico Biancardi, Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto e Pino Graziano eletti per Proposta Civica che fa riferimento ad Enzo Alaia. Per il Pd ci sono Costantino Giordano, Caterina Lengua, Laura Cervinaro, Luigi D’Angelis. Marino Sarno e Diego Guerriero in quota Davvero, mentreper Irpinia Protagonista c’è Francesco Mazzariello. Nessun eletto nella lista Laboratorio Irpinia.