Provinciali, il Partito comunista: "torna la grane balena bianca" Della Pia: "Buonopane si adoperi per risolvere i problemi lasciati da Biancardi"

Elezioni provinciali 2021, Avellino il ritorno della balena bianca . "Nel confermare quanto precedentemente affermato rispetto ai consigli provinciali dopo la riforma Del Rio e ribadendo lo sgomento inerente al miscuglio di alleanze realizzato in occasione di questa scadenza, auguriamo buon lavoro al neo nominato presidente del consiglio provinciale di Avellino; nel contempo annunciamo fin da"ora che incalzeremo la rinnovata amministrazione affinché si adoperi per risolvere i problemi lasciati in eredità dal predecessore Biancardi; partendo dal grave stato in cui si trovano l'assetto viario provinciale, le strutture scolastiche , inquinamento e qualità della vita e la rete sanitaria ed ospedaliera fortemente ridimensionata negli ultimi decenni dalle diverse amministrazioni regionali compreso a gestione De Luca . Non trascureremo ,l'assurdo progetto del traforo del Monte Partenio, inutile e controproducente che ha già causato uno sperpero del denaro pubblico. Chiederemo chiarezza in merito alla vergognosa vicenda legata alla "chiave di Millot" di Mercogliano, nel contempo solleciteremo una ferma e decisa presa di posizione rispetto alla diffusione di parchi eolici e agro fotovoltaici che invadono soprattutto l"alta Irpinia , danneggiando inesorabilmente una parte della nostra provincia già oggetto di una pesante desertificazione demografica e spoliazione produttiva . Partito della Rifondazione Comunista" Conclude la nota della Federazione Irpina - Tony Della Pia segretario provinciale