Provinciali, voto disgiunto e condizionamenti: D'agostino e Alaia verso ricorso Proposta Civica: nostra la lista più votata

Proposta Civica per l'Irpinia: Esito su presidente merita un approfondimento che affideremo a chi di competenza. Nostra lista la più votata.

"Il dato uscito dalle urne ha messo in evidenza la forza della lista Proposta Civica che ha eletto 5 consiglieri provinciali ed è risultata la più votata in provincia di Avellino. Ciò evidenzia quanto questa aggregazione sia radicata sul territorio, lo spessore della sua classe amministrativa, il lavoro quotidiano svolto nell'interesse delle comunità e il consenso più che significativo che supera quello di tutte le altre forze in campo.

Il dato sul presidente ci rappresenta, invece, non solo l'esatta divisione a metà degli amministratori irpini, ma anche quanto sia distorto il meccanismo del voto disgiunto sul quale, evidentemente, possono innestarsi condizionamenti che poco hanno a che fare con dinamiche politiche improntate alla chiarezza. Lo scarto esiguo tra i due candidati, inoltre, merita un approfondimento che affideremo a chi di competenza. Nonostante il risultato sull'elezione del Presidente, l'aggregazione Proposta Civica per l'Irpinia ribadisce la volontà di spendersi sempre di più per la provincia di Avellino, continuando ad aggregare tutte le forze politiche che si ritrovano nel progetto riformista"

Così in una nota la lista Proposta Civica per l'Irpinia.