"Complimenti a Buonopane, sarà decisivo per lo sviluppo del territorio irpino" Lo dichiara in una nota il vice capogruppo Pd alla Camera Piero De Luca

"Complimenti ed auguri di buon lavoro al neo eletto presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Rino Buonopane.



Nei prossimi mesi le Province torneranno ad avere un ruolo sempre più centrale nei progetti di rilancio e sviluppo del nostro territorio in particolare attraverso l'utilizzo delle risorse straordinarie del PNRR.



Siamo certi che l'esperienza e la capacità amministrativa di Buonopane saranno decisive per lo sviluppo dell'intero territorio irpino”



Lo dichiara in una nota l'on Piero De Luca Vice Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.