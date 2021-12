De Angelis: "Con la vittoria di Buonopane ha vinto soprattutto il rinnovamento" "Era necessario dare un nuovo segnale alla provincia di Avellino"

"Con la vittoria di Buonopane ha vinto soprattutto il rinnovamento, hanno vinto i partiti e ha vinto una logica di contenuti. Era necessario dare un nuovo segnale alla provincia di Avellino." E' quanto scrive in una nota Carmine De Angelis. "Questa è la ragione per la quale Forza Italia, pur mantenendo la propria identità, ha sostenuto la candidatura di Buonopane. Perché occorreva rimettere al centro la politica con la P maiuscola. E ribadire che la stagione dell’indistinto o di un centro,non come luogo ideologico ma degli interessi, deve essere combattuto più di ogni altra cosa. Il risultato di oggi premia il lavoro di tutti quelli che con lealtà e correttezza si sono impegnati in questa elezione. Il fronte largo che ha sostenuto la candidatura di Buonopane è la migliore garanzia che da oggi l’interesse prioritario sarà quello dei territori e non dei singoli."