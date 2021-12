Provincia, Buonopane si insedia. Al setaccio gli ultimi atti di Biancardi Primo giorno di lavoro per il neo presidente del Pd Rizieri Buonopane

Subito a lavoro il neo presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane che si è insediato questa mattina nel suo ufficio a Palazzo Caracciolo accompagnato dai 5 consiglieri eletti che lo sostengono. Un esordio segnato da incontri e riunioni in vista dei primi atti ufficiali. Trasparenza è la parola d'ordine, si comincia dalla verifica puntuale degli ultimi provvedimenti disposti dal presidente uscente Domenico Biancardi, su alcuni dei quali Buonopane ha espresso dei dubbi fin da subito. Si tratta di spese a favore di alcuni comuni e della nomina del nucleo di valutazione, atti firmati a due giorni dal voto. Si cercano profili di incompatibilità tra i nominati. Buonopane si dichiara rigoroso sulle regole. Al setaccio i decreti pubblicati negli ultimi 15 giorni. Dopodiché si passa alla programmazione.

“Ci attendono grandi sfide - ha dichiarato Buonopane - dal Pnrr al rilancio dei progetti per le aree interne. L’azione che metteremo in campo si inserisce in un riconfermato, ed oggi ancor più rafforzato, rapporto strategico con la Giunta Regionale guidata dal Presidente Vincenzo De Luca”.

Nel frattempo sono ore decisive per il fronte dei dagostiniani usciti sconfitti dalle urne. La scelta sul procedere o meno con il ricorso annunciato sarà assunta a strettissimo giro. Nel mirino il voto di un consigliere di Montoro. Ma Italia viva prende tempo. Anche una sola modifica potrebbe ribaltare il risultato.