"Ponti, strade e scuole le nuove sfide della Provincia" Prima seduta di consiglio provinciale per il neopresidente Buonopane

Il nuovo presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane stamane ha presieduto la prima seduta di consiglio provinciale , presentando le linee programmatiche di governo 2021-2025.

"Dialogo con l'opposizione ma non condizionerà le mie scelte – assicura Buonopane che annuncia la pianificazione di grandi opere partendo dai fondi e dalla sfinda del Pnrr -. La Provincia deve essere un ente di pianificazione, coordinamento e progettazione a livello provinciale. Certamente, con l'opposizione ci sarà un rapporto improntato sul dialogo e sul confronto in merito ai temi esposti. Rispetto alle deleghe è chiaro che mi confronterò innanzitutto con i consiglieri eletti e che mi hanno sostenuto; con tutti gli altri ci sarà dialogo. Ma per adesso non ci sono assegnazioni. I consiglieri di opposizione non condizioneranno le mie scelte". Ponti, strade e scuole gli obiettivi in agenda nel nuovo anno. Ma ora l’obiettivo è provare a fermare il virus, richiamando all’unità tutti i sindaci per superare la pandemia. “Siamo in stretto contatto con la prefettura – spiega -. L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova le nostre comunità, il nostro sistema sanitario. Riusciremo a superare questo momento solo grazie ad un lavoro sinergico”.