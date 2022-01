Ato, Noi di Centro: "PD convochi tavolo della coalizione" "Necessaria strategia comune su due settori nevralgici come acqua e rifiuti"

"Chiediamo al Partito Democratico irpino di convocare il tavolo della coalizione e di avviare una discussione intorno ai prossimi appuntamenti elettorali: rinnovo dei vertici degli Enti d'Ambito rifiuti ed idrico. Dopo l'elezione del Presidente della provincia, Rino Buonopane, è necessario riavviare un confronto dialettico intorno alla strategia politica e programmatica più idonea per la gestione in Irpinia di due settori strategici come acqua e rifiuti. Il nostro contributo di idee e proposte deve essere considerato sempre utile alla coalizione, pertanto restiamo in attesa di avviare una interlocuzione che sia prima di tutto incentrata intorno al riconoscimento politico della nostra formazione, oltre che di comune visione del futuro dopo il successo delle elezioni regionali, amministrative e provinciali. Siamo convinti che i positivi riscontri elettorali vadano consolidati ed ampliati, evitando forzature a favore di nuove alchimie di assoluta convenienza che potrebbero formarsi nei prossimi giorni. La nostra formazione politica intende ribadire un rapporto di leale collaborazione con il Pd, questo a patto che venga considerato e valorizzato". Lo afferma il coordinamento provinciale di Noi di Centro Avellino.