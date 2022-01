Covid a scuola, Gubitosa (M5S): "No dad per bambini non vaccinati" L'intervento del parlamentare cinque stelle: chiediamo di investire di più nella sicurezza

Nella scuola si insegna l'inclusione, non la discriminazione: andare a fare la differenza tra bambini vaccinati e non vaccinati, il Movimento 5 Stelle non la ritiene affatto una proposta giusta". Lo ha detto il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa. "Non dimentichiamo quanto sia complesso gestire per gli insegnati e i dirigenti scolastici procedure del genere, avere una classe metà in Dad metà in presenza non è la soluzione corretta. Quello che chiediamo è investire di più nella sicurezza, altri fondi nella scuola per la gestione delle quarantene e i distanziamenti e soprattutto spingere affinché tutti si vaccinino. Dobbiamo sostenere la vaccinazione con tutte le nostre forze e concentrare gli sforzi per mettere le scuole in sicurezza senza fare differenze tra studenti vaccinati e non", ha concluso.