Quirinale, il popolo azzurro in piazza a sostegno di Berlusconi L'intervento di Fausto Sacco ideatore dei circoli per 'Berlusconi Presidente della Repubblica'

"Al Popolo viola che annuncia di scendere in piazza risponderemo con una grande manifestazione nazionale del Popolo Azzurro, ovvero di quanti si sentono liberi cittadini italiani in grado di poter esprimere il loro sostegno a favore della candidatura di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica”. Così in una nota, Fausto Sacco, imprenditore e storico esponente di Forza Italia, ideatore dei circoli per 'Berlusconi Presidente della Repubblica'.

“Una Repubblica democratica come l’Italia – afferma Sacco - non può accettare l’intolleranza, di uno sparuto gruppetto di ribelli sinistri che si definiscono Popolo Viola, verso la candidatura del presidente Berlusconi come Capo dello Stato. E’ il momento di dimostrare che esiste ancora un’Italia libera e democratica che chiede di eleggere ai vertici della rappresentanza del Paese l’unico statista che è arrivato a Palazzo Chigi con il consenso degli elettori e non con le alchimie di Palazzo”, chiude Sacco.