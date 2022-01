Covid, Gubitosa (M5S): sì all'obbligo vaccinale per over 50 Il deputato irpino si dice d'accordo con le nuove misure

"Il vero pericolo per le imprese e' un nuovo lockdown. Per questo siamo d'accordo sul vaccino obbligatorio per gli over 50 perche' vanno protette categorie piu' a rischio, ma servono anche dei ristori per le attivita' colpite da queste nuove misure". Lo ha detto in un'intervista a la Stampa il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.