Ciampi (M5S) ai sindaci: "Pnrr, subito mettere mano agli strumenti urbanistici" Il consigliere regionale ha inviato una lettera alle fasce tricolori irpine

"Ho inviato una lettera ai sindaci della provincia in cui sottolineo il mio impegno sulle questioni del rilancio delle zone interne e la mia disponibilità a sostenere le attività degli amministratori locali. In particolare, ho ricordato ai sindaci in tema di urbanistica, come ad una mia interrogazione dello scorso novembre, la Direzione generale del territorio della Regione Campania, ha risposto chiarendo che: "Per quanto concerne l'adozione di provvedimenti utili al superamento delle criticità per lo svolgimento della necessaria gestione delle attività di trasformazione urbana, nonché della programmazione finanziari anche dei finanziamenti previsti dalla nuova programmazione europea 2021/2027 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una condizione necessaria per poter accedere ai finanziamenti previsti dalla nuova programmazione europea 2021/2027, e che i comuni devono aver approvato il Puc, completo delle due componenti sia quella strutturale che programmatica". Invito pertanto i sindaci, se non l'avessero già fatto, a mettere mano agli strumenti urbanistici per non lasciar fuori le comunità dalla programmazione del Pnrr".