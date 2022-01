Piano di zona, Rifondazione: "Da Festa ora un cambio di passo" All'indomani della sentenza del Tar che sospende il commissariamento

Due anni di pandemia e chi ci ha rimesso sono sicuramente i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, rientranti nelle fasce deboli rappresentate, tra l’altro, dai caregiver, dagli anziani, dai malati cronici, dalle persone non autosufficienti che hanno subito un peggioramento della gestione della loro quotidianità a cui si sono aggiunti quanti, persone con precarietà lavorativa, bambini, adolescenti, che si sono ritrovati in condizioni di maggiore vulnerabilità. La fallimentare gestione delle politiche sociali ha privato interi nuclei familiari dell’assistenza sociale e dei servizi minimi, come ad esempio le terapie domiciliari. Tra precarietà vecchie e nuove ci siamo augurati che tutto potesse risultare diverso una volta passato il buio.

Oggi alla luce della sentenza del TAR che sospende il Commissariamento del Piano di zona di Avellino, chiediamo al Sindaco Festa, invece di esultare dichiarando che “l’azienda è viva e funzionante, per questo chiediamo con forza alla Regione di erogare i fondi aggiuntivi ...” di operare un cambio di passo, che permetta a questa città ad ai cittadini dei comuni dell’Ambito A04, di rendere concrete le sue parole e fare finalmente quel salto di qualità in materia di politiche sociali. Chiediamo chiarezza rispetto alla gestione degli uffici di Piano e che siano attivate le politiche sociali, essenziali per la dignità della vita dei cittadini. Non basta chiedere fondi ma è necessario garantirne correttezza d’uso e trasparenza nella gestione e nell’affidamento dei servizi alle cooperative.

Si lascino da parte le beghe politiche e si pensi al bene dei cittadini.