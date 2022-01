Parco urbano del Fenestrelle, in aula il 24 con Borrelli (Europa Verde) A seguito della firma del protocollo tra i comuni si è giunti all'Istituzione del parco

E' stato convocato per lunedi 24 gennaio prossimo un consiglio comunale monotematico su "Istituzione del Parco Urbano Intercomunale di Interesse Regionale del “Fenestrelle”.

Il Consiglio si svolgerà in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), alle ore 15.30 – in prima convocazione – e per il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 15,30 in seconda convocazione. Alla seduta è invitato il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, esponente di Europa Verde e presidente della commissione regionale Aricoltura, Caccia, Pesca e risorse comunitarie, che lo scorso 19 maggio aveva organizzato una passeggiata lungo il Parco del Fenestrelle per rilanciare il polmone vedre della città di Avellino insieme agli esponenti provinciali di Europa Verde.

Il protocollo d’intesa tra regione Campania, e i comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte dovrebbe vedere ufficialmente la luce, un punto di svolto per un progetto di cui si parla da circa 20 anni. A relazionare per il comune sarà l’assessore Emma Buondonno.