E' morto Enzo Fasano, il cordoglio di Sibilia (Forza Italia) "Con lui se ne va un uomo buono e un politico sempre coerente"

Il Coordinatore regionale di Coraggio Italia On. Cosimo Sibilia, appresa la notizia della morte dell'onorevole Enzo Fasano ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"La scomparsa dell’amico di sempre Enzo Fasano, mi lascia sgomento e profondamente costernato. Con lui se ne va un uomo buono e un politico sempre coerentemente schierato dalla parte dei più deboli e a difesa delle comunità che ha rappresentato. Con Enzo ho percorso un cammino lungo circa 30 anni prima alla regione e poi nel parlamento, traendo sempre insegnamento dal suo operato. Lascia in me, ed in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo, un vuoto incolmabile. Esprimo con affetto vicinanza alla sua famiglia" conclude Sibilia.