Presidenza Ato Rifiuti, sarà sfida a tre Giuditta-D'Alessio-Tomasetta. Vi vota il 28 marzo

Sarà sfida a tre per la presidenza dell’Ato Rifiuti di Avellino. Le candidature pervenute entro il termine ultimo delle 20,00 di oggi, 22 Marzo 2022, sono – in ordine di presentazione - quelle di Pasqualino Giuditta, designato dal sindaco di Monteforte Irpino, di Jessica Tomasetta, designata dal sindaco di Avellino, e di Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano. Il Consiglio d’ambito per l’elezione del Presidente dell’ente è convocato per il prossimo 28 marzo alle 16, in prima convocazione, e per il giorno successivo, 29 marzo sempre alle 16, in seconda convocazione. Viene eletto presidente – con voto segreto - il consigliere che fa registrare il maggior numero di preferenze. In caso di parità è eletto il consigliere più giovane.