Luigi D'Angelis eletto presidente del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia Il sindaco di Cairano succede a Stefano Farina

Oggi nella sede di Lioni, Luigi D'Angelis sindaco di Cairano è stato eletto Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali di Alta Irpinia.

Entra a far parte del Cda anche il sindaco di Bagnoli Irpino,Filippo Nigro.

"Luigi D'Angelis è stato eletto presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia - Ambito A3. A Luigi mi lega un'amicizia antica, sincera, autentica. Ma il rilievo della sua elezione risiede in una caratteristica che è tutta sua, un suo merito, quello di essere un amministratore di grande esperienza, un vero riferimento per questo pezzo di territorio. Ecco perché a sceglierlo sono stati i sindaci. All'unanimità. Hanno visto in lui una guida capace e salda. A Luigi gli auguri di buon lavoro. Organizzare i servizi sociali in Alta Irpinia ê una sfida avvincente e molto ambiziosa. Sono certo che Luigi farà bene! Buon lavoro!", così Maurizio Petracca.