Piano di zona A3 Alta Irpinia, D'Angelis è il nuovo presidente Petracca (Pd): "E' amministratore di grande esperienza, è stato scelto all'unanimità"

Luigi D’Angelis sindaco di Cairano è il nuovo presidente del Consorzio dei Servizi sociali Alta Irpinia. Nel consiglio di amministrazione anche i sindaci di Sant’Andrea di Conza e Villamaina, Pompeo D’Angola e Nicola Trunfio, il sindaco di Bagnoli Irpino Filippo Nigro e il sindaco di Calabritto Gelsomino Centanni.

L’assemblea si è svolta nella sala consiliare di Lioni con la relazione di fine mandato di Stefano Farina che ha guidato l’ente per cinque anni. D’Angelis è consigliere provinciale oltre che sindaco di Cairano, sponsorizzato dal consigliere regionale del Pd. Maurizio Petracca che gioisce per questo ennesimo risultato: “A Luigi mi lega un'amicizia antica, sincera, autentica. Ma il rilievo della sua elezione risiede in una caratteristica che è tutta sua, un suo merito, quello di essere un amministratore di grande esperienza, un vero riferimento per questo pezzo di territorio – dichiara il consigliere regionale dem che chiarisce - Ecco perché a sceglierlo sono stati i sindaci. All'unanimità. Hanno visto in lui una guida capace e salda. A Luigi gli auguri di buon lavoro. Organizzare i servizi sociali in Alta Irpinia ê una sfida avvincente e molto ambiziosa. Sono certo che Luigi farà bene”.