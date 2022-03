Sibilia (M5S): Incentivare le rinnovabili, ci vuole un bonus energia Il sottosegretario irpino interviene sul tema dell'autosufficienza energetica

"Ogni edificio in Italia dovrebbe avere pannelli solari sul tetto. Bene che ora in Europa si parli di un “Energy Compact” per aumentare gli investimenti in rinnovabili - Lo scrive sulla sua pagina social il Sottosegretario all'interno, il deputato irpino del Movimento Cinque Stlle, Carlo Sibilia intervenuto sul tema dell'autosufficienza energetica in italia. "L'emergenza derivante dalla dipendenza dal gas russo è oggi, è reale e purtroppo ha effetti immediati e distruttivi - continua Sibilia - Non possiamo puntare ancora all'estrazione del gas o al nucleare. Dopo il Superbonus che ha svolto e sta svolgendo il suo lavoro, abbiamo bisogno di ulteriori proposte sulla transizione: il M5S propone il 'bonus energia' per le famiglie e le imprese, con un credito di imposta all'80% per chi installa impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile" conclude il deputato irpino del Movimento Cinque Stlle, Carlo Sibilia