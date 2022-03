Forza Italia riparte dai problemi di Avellino: giovedì arriva Caldoro Appuntamento alle 17 al Circolo della Stampa

Le elezioni politiche del 2023 sono sicuramente una tappa importante per i partiti anche nella provincia di Avellino e Forza Italia si prepara a questo importante appuntamento.

Lo fa attraverso un convegno promosso e organizzato dall’Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, attuale Coordinatrice cittadina di Forza Italia.

Incontro a tema: “FORZA ITALIA IN IRPINIA, RICOSTRUIRE IL CENTRO DESTRA IN PROVINCIA”, una iniziativa pubblica che si svolgerà giovedi 31 marzo a partire dalle 17:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino.

Interverranno il Coordinatore Provinciale del partito degli Azzurri Carmine De Angelis, il capo dell’opposizione in Consiglio Regionale Stefano Caldoro, il senatore della Lega Ugo Grassi, Annarita Patriarca capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Pino De Lorenzo per “DC – Verde è Popolare”.

A moderare i lavori sarà Giuliana Franciosa, coordinatrice provinciale di Azzurra Donna.

La Coordinatrice cittadina Anna Maria Vittoria Vecchione presenta cosi l’evento di giovedi pomeriggio ad Avellino: “Sarà un momento di confronto all’interno del nostro partito e con i nostri alleati di Centrodestra. Si apre una stagione nuova della politica e Forza Italia vuole viverla da protagonista con uno sguardo attento alle problematiche che da troppi anni si registrano ma non trovano soluzioni sul nostro territorio. Proposte e iniziative ma anche la voglia di essere al servizio dei cittadini. Intendiamo incarnare un modo di fare politica al fianco della gente con il solo obiettivo di dare risposte alle esigenze delle nostre comunità”.