"La vittoria di De Luca del 2020 solo frutto del Covid. Centrodestra rinascerà" Stefano Caldoro ha incontrato dirigenti locali e simpatizzanti al Circolo della Stampa

Riparte il centrodestra in Irpinia. Forza Italia ha chiamato a raccolta gli alleati, alla presenza del capogruppo in Regione Annarita Patriarca e dell'ex governatore Stefano Caldoro che non perde occasione per attaccare Vincenzo De Luca, partendo dall'ultimo caso, quello della Scabec.

E sulla vittoria schiacciante alle ultime regionali per lo "sceriffo" di Salerno, Caldoro è sicuro: “Quella volta ha vinto il Covid, la paura, l’irrazionalità. Oggi invece ci sono i pronto soccorso pieni, rifiuti per strada e tasse altissime, con un trasporto pubblico locale totalmente in crisi, non so quali siano gli elementi positivi prodotti finora dalla giunta regionale, solo cose negative".

L'obiettivo di Annamaria Vecchione, neo coordinatrice azzurra cittadina è ridare centralità al capoluogo. “Il partito è frantumato - dice - a noi tocca ricomporre i cocci e partire da capo. Serve la mia verve sociale al partito e aprirò ai giovani".

E il coordinatore provinciale Carmine De Angelis guarda anche ai prossimi appuntamenti elettorali, le amministrative di giugno. “A Solofra, abbiamo già con la candidatura di Antonello D’Urso, (presente all’incontro, ndr) e su Atripalda stiamo lavorando. Sul medio periodo, ci aspettano le elezioni nazionali di marzo 2023, dove confidiamo anche negli alleati”.