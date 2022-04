Energia, Maraia (M5S): Più incentivi per i comuni che accolgono rinnovabili Il deputato irpino: va data assoluta priorità al coinvolgimento e al protagonismo dei cittadini

“Rispondendo alla nostra interpellanza urgente, oggi in Aula, la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha tracciato un quadro chiaro ed esaustivo sul lavoro che il Mite sta facendo per accelerare al massimo la diffusione delle ecoenergie nel nostro Paese. Una necessità che diventa sempre più un’urgenza, alla luce del rischio di un eventuale ricorso al carbone in un momento in cui, invece, è sempre più evidente la necessità di liberarsi dalle fonti fossili”. Così Generoso Maraia, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio.

“Oggi in Aula – riprende Maraia –, abbiamo ribadito che va data assoluta priorità al coinvolgimento e al protagonismo dei cittadini, con una capillare diffusione delle pratiche di autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, ma abbiamo anche rivolto un appello al governo: accanto alla semplificazione serve una capillare opera di sensibilizzazione e di incentivazione”.

“Le comunità che ospitano impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile devono tratte vantaggio diretto, nelle bollette di luce e riscaldamento, dalla presenza delle ecoenergie nei loro territori: è questa la vera soluzione per favorire una maggiore accettazione sociale di questi impianti. Governo, Regione ed enti locali devono fare ogni sforzo per muoversi in questa direzione e legare sempre più le fonti pulite ai vantaggi per chi le accoglie nel proprio territori” conclude.