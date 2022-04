Sanità, ospedale e rete territoriale: Festa convoca Pizzuti e Morgante L'incontro istituzionale convocato per il 13 aprile a Piazza del Popolo

"Conseguenzialmente alle condizioni della sanità Irpina che hanno evidenziato gravi problematiche e criticità della rete ospedaliera e della medicina territoriale, in riferimento alla conferenza dei Capigruppo, tenutasi in data 30/03/2022, e alla Delibera di Consiglio Comunale N. 179 del 15/12/2021, si invitano le SS. LL a voler partecipare alla seduta d’incontro istituzionale per il giorno 13/04/2022 alle ore 15.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città". Così l'avvisio pubblicato stamane dal Comune di Avellino con cui si comunica la convocazione di un incontro istituzionale tra Capigruppo, Amministrazione Comunale e rappresentanti della sanità locale (Presidente Ordine dei Medici, Direttore Generale A.O. Moscati, Direttore Generale ASL Avellino, Presidente dell’ordine dei medici) "al fine di intraprendere un percorso di efficace collaborazione istituzionale così come da Delibera di CC N. 179 del 15/12/2021"

All'incontro - si legge - è gradita la presenza dei Consiglieri Comunali in qualità di uditori. In riferimento ai soli Organi Istituzionali esterni è richiesto un cenno di adesione vista l’indispensabilità della loro presenza, ai fini della fattibilità dell’incontro istituzionale.