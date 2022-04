Pd e Ato Rifiuti, Petitto e De Caro convocano la stampa Il deputato dem e il consigliere regionale riferiranno su organismi di partito ed enti di servizio

Il consigliere regionale Livio Petitto e l’onorevole Umberto Del Basso De Caro indicono una conferenza stampa per lunedì 4 aprile, alle ore 11.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino. Oggetto dell’incontro con gli organi di informazione, la formazione degli organismi di Partito e le complesse vicende istituzionali che hanno interessato il territorio irpino.

Il riferimento è chiaramente alla composizione della squadra del neo segretario dem Nello Pizza all'indomani dell'assemblea provinciale e del congresso unitario, ma anche e soprattutto alle ultime elezioni in seno al consiglio dell'Ato Rifiuti, e in particolare al ruolo che potrebbe aver svolto in questa vicenda un sindaco molto vicino al deputato De caro e al consigliere Petitto.