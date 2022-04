Ciriaco De Mita di nuovo in ospedale. La figlia: "Mio padre è grave" Il presidente era stato operato al femore un mese fa a seguito di una caduta

"Mio padre non sta bene, e’ grave, il dott Pino Rosato mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c’è solo lui". Un post che ha allarmato tutti quello scritto sulla sua pagina social da Antonia De Mita.

Ciriaco De Mita dunque, a distanza poco più di un mese dal brutto incidente domestico che gli ha causato la rottura del femore, è tornato in ospedale, al Moscati di Avellino, per un peggioramento del quadro clinico. L'ex presidente del Consiglio dei ministri, 94 anni, era stato sottoposto a un intervento, sempre nel plesso di Contrada Amoretta, a seguito della caduta, poi il trasferimento a casa, nella sua abitazione di Nusco dove stava seguendo la riabilitazione a domicilio.