Trasporti, Zinzi (Lega): "Fermate senza indicazioni, dov'è la svolta Air?" Il consigliere regionale accusa: "Ad Avellino e Caserta grandi disagi"

“Garantire un trasporto pubblico efficiente è un’esigenza necessaria, per questo quando a settembre è stata annunciata in Regione Campania la riorganizzazione del servizio ci aspettavamo un cambiamento reale. Ad oggi nulla di questo è avvenuto e disservizi legati alla mancanza di fermate, alle paline mute, all’assenza di indicazioni circa orari, tragitti e tempi di percorrenza sono stati evidenziati sia sul territorio di Avellino, dove l’azienda già operava, che a Caserta dove non si conosce la proprietà delle poche paline e pensiline esistenti, ad oggi tra l’altro utilizzate più come spazi pubblicitari che tabelle realmente informative. Il tutto con grande disagio soprattutto di anziani e di turisti che dovrebbero essere aiutati e invogliati ad attraversare la Città senza fermarsi solo alla Reggia. Una mancanza, questa, sulla quale anche la Uil ha posto l’accento riportando le difficoltà dei conducenti e chiedendo un intervento urgente. Su tutto questo e sul servizio effettivamente offerto dall’Air Campania va fatta luce”.

Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Caserta, Gianpiero Zinzi, che ha firmato due interrogazioni, in Comune e in Regione, per chiedere chiarezza sul servizio.