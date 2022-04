Amministrative, il Pd a Grottaminarda sostiene Marcantonio Spera La nota del partito al termine della riunione a Via Tagliamento

In seguito al confronto che si è tenuto presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino, alla presenza del segretario provinciale Nello Pizza e dei riferimenti locali, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, a Grottaminarda si è deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Marcantonio Spera, indicazione sulla quale si ritrova il partito locale e che trova la condivisione del partito provinciale.

“Il ruolo strategico e baricentrico di Grottaminarda, alla luce delle prossime sfide che attendono questo pezzo di territorio della provincia di Avellino, impone scelte di alto profilo funzionali alla selezione di una classe dirigente e di amministratori che sappiano essere all’altezza di questa fase così importante per lo sviluppo dell’Irpinia. L’indicazione di Marcantonio Spera, con il gruppo che intorno alla sua figura si sta costruendo, è totalmente in linea con questa esigenza”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria provinciale del Partito Democratico.