Amministrative, a Grottaminarda è scontro nel Pd: Meninno sconfessa Pizza Dopo l'investitura ufficiale di Spera, il Pd locale prende le distanze dalla segreteria provinciale

Si avvicinano le elezioni amministrative in Irpinia e sono diverse le realtà in cui lo scontro si sta consumando tutto dentro al centrosinistra, o meglio, dentro al Partito Democratico.

Non solo Atripalda dove a sfidarsi sono i due Spagnuolo (Giuseppe sponsorizzato da Petracca e Paolo sostenuto da Petitto), ma anche a Grottaminarda, tra i centri più popolosi al voto il 12 giugno, si assiste a una faida interna tra il candidato designato dalla segreteria provinciale dem, Marcantonio Spera, e Valentino Meninno, riferimento del circolo Pd di Grottaminarda.

Meninno chiarisce che“allo stato attuale il Pd di Grottaminarda non sostiene ufficialmente nessun candidato”. In pratica Meninno, dal 2007 alla guida del Pd locale, prende le distanze dal segretario Pizza e dai vertici dem di Via Tagliamento, parla di “scelte imposte dall'alto” e rivendica il lavoro svolto sul territorio preparandosi a formare una terza lista.

Nel frattempo Spera è a lavoro per formare la sua squadra e ringrazia ufficialmente la Federazione irpina del Pd: “E' una decisione che ha alla base il riconoscimento della qualità, della serietà e dell'impegno di tutti i componenti della lista civica " la Rinascita" , che ho l'onore di guidare e la consapevolezza della capacità di tale gruppo di essere pienamente in linea con l'attuale e insopprimibile esigenza di assicurare una classe di amministratori all'altezza delle prossime sfide che attendono il nostro territorio e di una fase così importante per lo sviluppo dell'Irpinia intera. Sfide che sappiamo essere fondamentali e vitali per la nostra città ed il nostro territorio, che ne segneranno il futuro, e che richiedono di essere affrontate e gestite con serietà, rigore, competenza, senso delle Istituzioni e del bene comune. Ed allora, insieme a tutto il mio gruppo, ringrazio la Segreteria Provinciale del Partito Democratico per la fiducia accordataci, assicurando sin d'ora che sapremo ulteriormente meritarla, nell'azione e nei fatti. Desidero, infine, ringraziare sin d'ora anche tutti i cittadini che vorranno accordarci la loro fiducia, decidendo di essere primi attori del necessario ed improcrastinabile cambiamento” conclude Spera.