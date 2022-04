Agricoltura sostenibile, a Paternopoli il convegno promosso dalla Cia A concludere i lavori il vicepresidente Commissione Agricoltura Maurizio Petracca

Si terrà mercoledì 20 aprile alle ore 17.30 a Paternopoli, presso la Biblioteca Comunale, il primo convegno “Identità territoriale, sviluppo del territorio, strategia di rete, ecosostenibilità – Agricoltura sostenibile, nuova P.A.C. 2023-2027”, promosso dal Direttivo CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Paternopoli.

Interverranno il presidente CIA Paternopoli, Mario Cresta, il sindaco Salvatore Cogliano, la prof.ssa Angela Cresta, docente universitaria di Geografia Economica presso l’Università del Sannio di Benevento, il viticultore Luigi Tecce, il dott. Rosario Concilio, responsabile Caa presso la CIA Avellino, il dott. Aurelio Pepe, responsabile del Credito Agrario presso la BPER – Banca DT Campania, e il dott. Stefano Di Marzio, presidente provinciale CIA Avellino.

A concludere i lavori, l’on. Maurizio Petracca, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. L’appuntamento, moderato da Raffaella Di Paolo del direttivo CIA Paternopoli, sarà l’occasione per accendere i riflettori su un tema particolarmente importante, quello dello sviluppo del territorio. Obiettivo della CIA, di fatto, è quello di dar valore alla terra.

Da sempre una delle maggiori organizzazioni di categoria d’Europa che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, contando su circa 900mila iscritti in Italia. Tra gli interessi della Confederazione vi è la tutela e lo sviluppo della figura dell’imprenditore agricolo e della sua impresa, la salvaguardia del reddito degli agricoltori, i diritti del lavoro agricolo esercitato come impresa, l’affermazione del settore primario nel sistema economico italiano, la competitività delle imprese sui mercati, l’affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene di tutti, limitato e non riproducibile.

Gli obiettivi che si pone da sempre sono agricoltura sostenibile con attenzione a qualità, sicurezza, educazione alimentare, tutela e valorizzazione dell’ambiente, agriturismo, foreste, agricoltura biologica, energie alternative.