Amministrative, scontro nel Pd. Meninno ricorre contro l'elezione di Pizza L'esponente Pd di Grottaminarda chiede le dimissioni del segretario provinciale

"Ho chiesto le dimissioni di Pizza da segretario provinciale del Partito Democratico, per palese inadeguadezza a rivestire il ruolo ricoperto" Così Valentino Meninno, esponente del Partitro Democratico di Grottaminarda, che ha aperto un durissimo fronte di contrasto con la segreteria di Via Tagliamento dopo l'ufficializzazione del sostegno al candidato Marcantonio Spera.

Meninno non ha accettato la decisione della segreteria provinciale annunciando che non sosterrà il candidato designato, e sta già lavorando a una lista alternativa. Non solo. Ha deciso di muovere guerra a tutta la segreteria provinciale appena insediatasi, a meno di un mese dal congrss unitario, annunciando il ricorso in tribunale contro l'elezione di Pizza.

"Ricorrero' in tribunale contro la sua elezione avvenuta in violazione dello statuto del partito Democratico - scrive Meninno - Sto continuando le interlocuzioni per la lista del PD. Ho infine aperto alle trattative con gli altri soggetti politici in corsa, ma non mi sono incontrato con nessun'altro tranne con i pd di Pizza ( Vanni Chieffo, Enza Ambrosone). Ci sentiamo sempre piu forti e determinati a batterli. A proposito, gli uscenti Spera, Pascucci, Grillo farebbero bene a presentare un resoconto del loro operato con le Amministrazioni Cobino-Ianniciello, prima di presentarsi come il nuovo che avanza" conclude.