Avellino, tassa rifiuti e qualità del servizio. Convocata la terza commissione Domani alle 9,00 la discussione sull'approvazione delle tariffe Tari e la modifica al regolamento

Il presidente della terza commissione consiliare “Programmazione – Bilancio - Finanze e Tributi – Patrimonio” Nicola Giordano ha convocato d'urgenza la commissione per mercoledi 27/04/2022 alle ore 09:00 presso la sala “Stampa”, per trattare gli argomenti di seguito riportati:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022 e presa d’atto del PEF pluriennale 2022-2025. Modifica al regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n°49/2021 e Approvazione Appendice A “Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” e Appendice B “Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo”.