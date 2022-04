Partito popolare-liberale-riformista, sabato la Costituente con Gargani Appuntamento il 30 aprile alle 16 al Viva Hotel

Sabato 30 aprile 2022, alle 16 al Viva Hotel in via Circumvallazione, si terrà la costituente del Partito dei Popolari Riformisti Liberali con l’on. Giuseppe Gargani.

Le stagioni che l’Italia sta vivendo da tempo è una delle più difficili della storia repubblicana per ragioni culturali e sociali ma soprattutto perché la politica ha smarrito ogni riferimento culturale producendo un sistema di partiti anonimi, caratterizzati dal peggiore personalismo.

La pandemia ha aggredito queste condizioni ma al tempo stesso ha determinato una più forte unità europea e ha creato nuove condizioni di sviluppo. L’aggressione della Russia all’Ucraina e all’Europa ha interrotto questa prospettiva e ha rimesso in discussione l’assetto del mondo.

Si è accentuato il contrasto tra Oriente e Occidente: questa la situazione drammatica deve svegliare le coscienze e deve consentire ai partiti di trovare la loro anima e la loro identità.

I popolari debbono unirsi in una comune battaglia politica per organizzare con metodo democratico non un nuovo partito ma un partito nuovo, rinnovato e unificato tra tutte le componenti che il personalismo esasperato ha diviso.

Questo partito, fermo il riferimento alla dimensione nazionale si deve attestare sul piano regionale della Campania con un’organizzazione autonoma. La politica deve prendere sul serio se stessa per determinare democraticamente il destino del paese.