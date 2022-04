Provincia, Pizza: "No al voto da remoto? Norma bizantina" Il segretario del PD: "Rispettiamo la sentenza ma ora si rischia di falsare il nuovo esito"

Provincia di Avellino, si andrà al Consiglio di Stato per capire chi sarà il presidente di Palazzo Caracciolo tra Rizieri Buonopane e Angelo D'Agostino. Il Tar di Salerno ha deciso che dovranno rivotare i comuni delle fasce demografiche B e D per due voti espressi da remoto, ritenuti irregolari.

Per il segretario del Pd Nello Pizza siamo di fronte a una regola bizantina. “E' chiaro che le sentenze vanno sempre rispettate ma secondo me siamo di fronte a una regola superata, di fronte a un mondo globalizzato com'è quello di oggi. Questo rappresenta la vera zavorra della nostra amministrazione”.

"Senza considerare - aggiunge - che al momento della nuova votazione ci troveremo di fronte a scenari amministrativi politici e amministrativi completamente mutati, con comuni commissariati, con amministratori che andranno in scadenza. Questo è il vero dato politico che falserebbe a mio avviso l'esito del voto, e non certo altri cavilli, ma speriamo che il Consiglio di Stato rimetta le cose a posto”.

Per Angelo D'Agostino il dato politico è chiaro se si fosse votato regolarmente avrei già vinto. Buonopane parla di sentenza che crea confusione ma non dice perchè in quasi sei mesi non ha nominato un vice e non ha agevolato la formazione delle commissioni.