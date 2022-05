Provincia di Avellino, Costantino Giordano è il vicepresidente L'annuncio di Rizieri Buonopane, ormai decaduto dalla carica di presidente

La Provincia di Avellino resta senza un presidente. Dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di D'Agostino il presidente del Pd eletto a dicembre Rizieri Buonopane risulta ufficialmente decaduto. Ma Palazzo Caracciolo non resterà senza una guida in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato. In conferenza stampa Buonopane ha annunciato che lo scorso 26 aprile ha nominato con decreto n.20 il vicepresidente nella persona del sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano. Sarà lui ad occuparsi dell'amministrazione e nel caso a dover indire nuove elezioni. Con la nomina lampo di Giordano si apre ora anche un caso politico nella coalizione che ha sostenuto Buonopane. La vicepresidenza sarebbe dovuta andare infatti a un amministratore vicino al consigliere regionale Livio Petitto.