Dall'agguato di via Fani alla riconciliazione, il dibattito ad Avellino Per la presentazione del libro di Angelo Picariello il confronto con Bianco e Crivellari

Sabato 7 maggio alle ore 18, presso il circolo della Stampa di Avellino in corso Vittorio Emanuele ad Avellino l’associazione Per Aenigmata, presieduta da Annalisa Barrel, organizza un incontro di presentazione del libro "Un’Azalea in via Fani" scritto dal giornalista di Avvenire Angelo Picariello (a cura dell’istituto di studi politici San Pio V, edito da San Paolo) dedicato al percorso di recupero e alla riconciliazione dopo gli anni di piombo, e giunto già alla terza edizione.

L’appuntamento, a due giorni dal 44esimo anniversario della morte di Aldo Moro, intende ripercorrere, in chiave locale e nazionale, le vicende del decennio che portò dalla Contestazione allo scivolamento, per molti giovani, nella violenza eversiva, fino al lento recupero avvenuto proprio nel solco della concezione della pena in chiave rieducativa che Moro stesso volle inserita in Costituzione.

Interverranno, insieme all’autore del libro, l’avvocato Dino Crivellari, esperto di diritto bancario, che fu un leader del '68 avellinese, e Gerardo Bianco, ex ministro della Pubblica Istruzione, capogruppo alla Camera della Dc e poi segretario del Partito popolare.

Introduce Roberta De Maio. Moderatore il giornalista del Mattino Gianni Colucci. Ci sarà un intervento musicale e di lettura brani a cura dell’artista Paolo De Vito.