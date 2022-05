Welfare, 9 mln per Avellino. Festa: "Malgrado le polemiche ecco i risultati" Dal Pnrr i fondi per l'azienda Consortile A04. Il sindaco si dice soddisfatto: "Ora i progetti"

Sono circa 9 i milioni di euro ottenuti dall’Azienda Consortile A04, con Avellino capofila, anche in collaborazione con altri ambiti. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicando gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento.

Si tratta di una lunga serie di interventi relativi alla linea 1.2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) e alla linea 1.3 (Housing temporaneo e stazioni di posta) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Grazie a questi finanziamenti, si potranno affrontare, in maniera incisiva, situazioni estremamente importanti e delicate sia in termini di contrasto alle povertà che di sostegno agli anziani e ai soggetti affetti da disabilità.

«Siamo molto soddisfatti - afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa - perché parliamo di cifre importanti che ci consentiranno di dare risposte a tantissimi cittadini che vivono in una condizione di sofferenza. Malgrado le polemiche che, soprattutto dal punto di vista politico, hanno interessato l’ambito A04 negli ultimi mesi, non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a lavorare ottenendo, a quanto pare, ottimi risultati».

«Adesso, - prosegue Festa-, lavoreremo per redigere il progetto di dettaglio così da poter avviare tutte le azioni finanziate, il prima possibile. Soprattutto in un momento così difficile, caratterizzato da una profonda crisi sia economica che sociale, dobbiamo impegnarci a dare risposte sempre più rapide a chi ne ha più bisogno».