Amministrative 2022: ecco tutte le sfide in provincia di Avellino Quattordici i comuni irpini chiamati al voto

E' il giorno della presentazione delle liste per le elezioni comunali in Irpinia che vedono coinvolti 14 comuni. Si voterà il prossimo 12 giugno. Tra le realtà più importanti, dove la competizione elettorale risulta essere particolarmente sentita vi sono nelle aree interne i comuni di Grottaminarda, Gesualdo, Montemiletto, tutti e commissariati, Montemiletto, Solofra e Atripalda. Non si prevede il turno di ballottaggio in provincia di Avellino, in quanto nessun comune supera i 15 mila abitanti. Sono circa 65.000 gli elettori chiamati al voto.

Di seguito l'elenco completo dei comuni irpini chiamati al voto:

Atripalda

Baiano

Capriglia Irpina

Chianche

Flumeri

Fontanarosa

Gesualdo

Grottaminarda

Montemarano

Montemiletto

Pietradefusi

Santo Stefano del Sole

Sirignano

Solofra