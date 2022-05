Pnrr e aree interne, Gambacorta punzecchia Buonopane: Mai ricevuto in Provincia Il consigliere del Ministero per il Sud: "accelerare sui bandi per le infrastrutture di comunità"

Seduti allo stesso tavolo ma divisi da un forte gelo istituzionale. Sul Pnrr e il futuro delle aree interne si consuma lo scontro tra il passato e il presente di Palazzo Caracciolo.

Domenico Gambacorta e Rizieri Buonopane insieme all'evento di presentazione del concorso di progettazione per riqualificare la frazione Gaudi di Monteforte Irpino ma l'imbarazzo tra i due era evidente, accentuato dalle dichiarazioni di Gambacorta che, nella qualità di consigliere per le aree interne del Ministero per il Sud, lancia l'allarme sui ritardi della provincia irpina per intercettare i fondi del Pnrr.

A disposizione c'è un plafond consistente di 500 milioni per le aree interne del Mezzogiorno per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità. La scadenza del bando per presentare le candidature all'avviso pubblico è stata prorogata ma Gambacorta punta il dito contro la poca collaborazione che sta ricevendo da Palazzo Caracciolo.

“La scadenza fortunatamente è stata prorogata al 15 giugno ma gli enti locali, le Asl, la Provincia devono accelerare se vogliono accedere ai fondi. Siamo ancora un po' indietro. Mi rammarica il fatto che sono stato ovunque, A Foggia, Isernia, Caserta, ho fatto webinar con mezza Italia ma non ho avuto ancora l'onore di essere ricevuto in Provincia ma non dispero, non è mai troppo tardi”.