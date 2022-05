Proscioglimento Cipriano, Pizza: "Confermata trasparenza di Luca" Il segretario del Pd: " Sul tema giustizia necessario impegno per un sistema più rapido"

Il proscioglimento di Luca Cipriano è una buona notizia e la conferma della correttezza e trasparenza dell’operato dell’amico Luca al quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza.tuttavia il fatto che questa notizia arrivi dopo sette anni di indagini con una sofferenza per Luca e per i suoi familiari che non si rimargina con la sola notizia del proscioglimento conferma la necessità che sul tema giustizia non si possano risparmiare impegno e risorse che rendano il nostro sistema giudiziario più efficiente, più rapido, più giusto. il partito democratico non ha mai trascurato questo tema non ha mai sottovalutato l’importanza di mettere in campo tutte le energie possibili , tutte le risorse disponibili , affinché il sistema giudiziario risulti più efficiente e più degno di una moderna democrazia.