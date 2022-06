Avellino, maggioranza Festa alla prova del Bilancio con l'incognita del voto Settimana decisiva per Piazza del Popolo, si cerca di convincere gli indecisi

Si apre oggi una settimana decisiva sul fronte politico per la maggioranza di Gianluca Festa al Comune di Avellino.Giovedi la seduta convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, e dunque la prova dei numeri per l'amministrazine a soli due giorni dal voto alla Provincia, voto che a questo giro non coinvolge i consiglieri del capoluogo (sono chiamati alle urne solo i comuni di fascia B e D) ma resta un passaggio determinante per la tenuta delle alleanze. Per l'approvazione in prima convocazione servono almeno 17 si, a meno che non si arrivi in seconda convocazione: a quel punto Festa avrebbe bisogno solo di 12 voti garantiti dai suoi fedelissimi in maggioranza. Nel limbo degli indecisi si annoverano i consiglieri del gruppo misto Gianluca Gaeta, Antonio Cosmo, Carmine Di Sapio.

Tutti sono chiamati a votare un documento contabile che conferma una situazione finanziaria ancora in affanno per le casse di Piazze del Popolo (il disavanzo si attesta intorno ai 38 milioni di euro) anche se la strada del risanamento, stando a quanto ha dichiarato l'assessore al bilancio, è stata imboccata.