Provincia, veleni verso il voto. Buonopane: "D'Agostino vuole solo la Camera" Il sindaco di Montefalcione aveva invece garantito totale impegno per Palazzo Caracciolo

Sabato 11 giugno tornano al voto i comuni delle fasce demografiche B e D della provincia di Avellino per definire chi sarà il presidente di Palazzo Caracciolo dopo la guerra di ricorsi e controricorsi tra Buonopane e D'Agostino che hanno di fatto paralizzato nelle ultime settimane l'attività dell'Ente di Piazza Libertà.

Saranno 5 giorni di campagna elettorale al veleno. E in un ideale botta e risposta il sindaco di Montella ha dichiarato "Anche io prometto agli amministratori-elettori e ai cittadini irpini di non andare a Roma per tutta la durata del mandato, neanche per fare visita ai miei nipoti”. In maniera ironica ha voluto rispondere a D'Agostino che aveva rassicurato rispetto ad un suo totale impegno per l’ente di piazza Libertà, che non può collimare con l’aspirazione di un ritorno in Parlamento.

Ma per Buonopane non è così: “D'Agostino ha già chiuso un accordo con Forza Italia per candidarsi alle politiche". Entrambi stanno spendendo questi ultimi giorni in giro per la provincia incontrando simpatizzanti e amministratori locali. Gli ultimi 5 giorni di campagna elettorale vedranno D’Agostino e i suoi impegnati in incontri tra il Baianese e il Vallo di Lauro, e ancora su Montoro, Ariano, Solofra mentre il sindaco di Montella nei suoi incontri sta spiegando cosa ha già messo in campo soprattutto per l'edilizia scolastica.