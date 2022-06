Martusciello: "Nessun accordo tra FI e D'Agostino su candidatura alle politiche" Così il coordinatore vicario regionale del partito azzurro

"Non c'è alcun accordo tra Forza Italia e D'Agostino per una candidatura alle prossime elezioni. Buonopane faccia la campagna elettorale senza tirare in ballo il nostro partito, altrimenti se ne assumerà le conseguenze politiche. Mai dico, mai si è discusso con D'Agostino della sua candidatura, e la sua presenza il venerdì alla convention, era dovuta agli interessantissimi tavoli sul Pnnr. Forza Italia deciderà con il coordinatore provinciale che atteggiamento assumere nei prossimi giorni, consapevoli di essere l'ago della bilancia'. Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore vicario regionale di Forza italia.