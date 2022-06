"Si è sciolto un nodo: ora sappiamo chi non è nel Pd": inizia il Buonopane-bis Il segretario PIzza: "Ottimo risultato ma avevamo già vinto correttamente"

Anche stavolta il distacco con D'Agostino è stato minimo ma ha premiato ancora una volta Rino Buonopane, raggiante al suo arrivo a Palazzo Caracciolo, accolto da trionfatore, prima della proclamazione-bis. E subito non le manda a dire:

"C’è una coalizione che ha continuato a sostenermi, e ringrazio pubblicamente quelle forze come Sinistra Italiana, Movimento 5 stelle, Noi di Centro, il Psi. Altro dato è quello di una parte del Partito democratico, che si è schierato lealmente a mio sostegno. C’è invece un’altra parte, che si dice del Pd, che non mi ha sostenuto. Questa cosa mi fa piacere perché scioglie un nodo, di chi alla prova dei fatti non si è dimostrato del Pd. E mi auguro che lo stesso segretario provinciale Nello Pizza o il partito nazionale ne prenda immediatamente atto. Petitto e De Caro hanno fatto campagna elettorale per D'Agostino".

Dopo aver seguito lo spoglio davanti al maxi-schermo allestito nel cortile di Palazzo Caracciolo, Ettore Iacovacci, capogruppo Pd in Comune, si è riversato in piazza a festeggiare. Con lui, tra gli altri, Costantino Giordano, Caterina Lengua, Pasquale Pisano

“Questa la dedico al presidente uscente D’Agostino, che si è sentito presidente da stamattina. Il bis è andato in porto, mi dispiace per Festa e per tutti gli altri, dovranno fare altri 4 anni di pena. Anzi li ringrazio per la campagna elettorale che hanno fatto, perché ci hanno restituito quella percentuale necessaria a vincere".

Prima di Petracca e Buonopane, in piazza è arrivato anche il segretario provinciale del Pd, Nello Pizza.

“Mi sembra un ottimo risultato, anche se aveva già vinto correttamente la prima volta. Si è riconfermato Buonopane, un bene per la Provincia e il Pd, speriamo sia un risultato foriero anche per le amministrative di domani. Continuiamo sul percorso tracciato dal partito sul territorio, con i congressi di circolo che vanno avanti all’unanimità, rimettendo i piedi e la testa nei paesi, tra la gente".