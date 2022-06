Election Day, in Irpinia 14 comuni tornano alle urne Si vota dalle 7 alle 23. Non è previsto alcun ballottaggio

L’Irpinia torna alle urne per referendum ed elezioni comunali.

Dalle 7 alle 23 appuntamento per il rinnovo dei consigli comunali e per cinque referendum popolari abrogativi in materia di giustizia.

Nella provincia irpina sono 14 su 118 i comuni chiamati al voto: Solofra, Atripalda, Grottaminarda, Montemiletto, Baiano, Gesualdo, Fontanarosa, Flumeri, Montemarano, Sirignano, Capriglia Irpina, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole e Chianche.

Non è previsto alcun ballottaggio per le prossime elezioni comunali in Irpinia visto che nessun comune supera i 15 mila abitanti.

Sono tre invece i municipi chiamati alle urne dopo un periodo di commissariamento: Grottaminarda, Gesualdo e Montemiletto.