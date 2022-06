Elezioni comunali, in Irpinia alle 12 ha votato il 18,18% In calo rispetto a cinque anni fa

In Irpinia per le elezioni amministrative l'affluenza registrata alle 12 è stata del 18,18%. Ecco nel dettaglio le percentuali comune per comune:

ATRIPALDA 16,02

BAIANO 25,12

CAPRIGLIA IRPINA 20,19

CHIANCHE 14,65

FLUMERI 23,99

FONTANAROSA 15,08

GESUALDO 13,95

GROTTAMINARDA 20,66

MONTEMARANO 15,71

MONTEMILETTO 15,63

PIETRADEFUSI 18,45

SANTO STEFANO DEL SOLE 22,34

SIRIGNANO 25,25

SOLOFRA 16,72