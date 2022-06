Comunali in Irpinia, alle 19 affluenza al 49,13% Sirignano il comune con la più alta partecipazione

In Irpinia per le elezioni amministrative l'affluenza registrata alle 19 è stata del 49,13%, al netto del dato di Atripalda, ancora non pervenuto. Ecco nel dettaglio le percentuali comune per comune:

ATRIPALDA N.P.

BAIANO 58,67

CAPRIGLIA IRPINA 55,17

CHIANCHE 33,63

FLUMERI 58,81

FONTANAROSA 43,01

GESUALDO 38,56

GROTTAMINARDA 53,51

MONTEMARANO 43,15

MONTEMILETTO 48,15

PIETRADEFUSI 42,31

SANTO STEFANO DEL SOLE 55,52

SIRIGNANO 63,61

SOLOFRA 46,11