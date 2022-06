Amministrative 2022, Santo Stefano del Sole: Santoli il nuovo sindaco Il presidente di Confimprenditori vince davanti allo sfidante uscente Francesco Urciuoli

Gerardo Santoli è il nuovo sindaco di Santo Stefano del Sole. Il candidato, appartenente alla lista "Nuovo futuro per S.Stefano", con 871 voti, non concede il bis a Francesco Urciuoli della lista "Il Sole". Per il candidato uscente, solo 540 voti a favore, pari al 38,2% dei votanti.