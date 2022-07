+Europa: "Si alla fusione dei Comuni del Mandamento baianese" La nota dei referenti Sodano e Sorice

"Più Europa ha più volte dichiarato di condividere l'idea di fusione degli attuali comuni in un'unica realtà amministrativa del mandamento baianese. In questa prospettiva, consapevoli della sua portata storica, abbiamo da sempre sostenuto l’esigenza di un processo graduale, affinché sia inclusivo di tutta la cittadinanza, vera protagonista di questo percorso.

L'obiettivo è quello di incentivare fin da subito la costituzione o il rafforzamento di forme di gestione associate tra i Comuni, tutto ciò allo scopo di assicurare maggiore efficienza e risparmio nell’esercizio delle funzioni e nei servizi alla comunità", dichiarano Francesco Sodano e Maurizio Sorice, referenti mandamentali di Più Europa Avellino.

“È necessario incamminarsi quanto prima sulla via di un confronto serrato e concreto - continuano - e come Più Europa ci rendiamo disponibili fin da subito alla promozione di occasioni di dibattito che vedano la partecipazione degli amministratori locali, dei rappresentanti istituzionali, delle forze politiche, dei rappresentanti del mondo datoriale e sindacale, delle associazioni di valorizzazione del territorio. Perché unione è forza!”