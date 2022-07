Provincia, nuovo ricorso di D'Agostino. Buonopane: "Vergognoso, uno stillicidio" L'udienza al Tar è fissata per il 28 settembre

La Provincia di Avellino senza pace, l'imprenditore Angelo Antonio D'Agostino non si arrende alla doppia sconfitta, maturata tra dicembre e giugno, e presenta un nuovo ricorso contro la vittoria di Rizieri Buonopane.

L'udienza al Tar è fissata per il prossimo 28 settembre. L'inquilino di palazzo Caracciolo è indignato ma stavolta – assicura - l'attività dell'ente non sarà paralizzata.

“Questo è l’ennesimo atto di ricatto di chi vuole tenere sotto scacco la Provincia in base ai propri interessi personali. Non c’è solo la mia indignazione, ma quella di una intera comunità di amministratori provinciali. In questi mesi, da parte loro, non ho sentito una proposta concreta, parlavano di "casa dei sindaci", ma si sono limitati a produrre ricorsi, uno stillicidio. Il precedente ricorso è stato dato in pasto alla stampa con grande foga, questo è stato nascosto fino all’ultimo, forse perché si vergognavano”.

Infine ricorda che quelli che oggi contestano i tempi del voto sono gli stessi che gli avevano chiesto di convocare subito le elezioni.

''Ho vinto a dicembre come a giugno, piaccia o non piaccia. Qui di politico non c'è niente. Chiederò al consiglio provinciale di prendere una posizione netta''.

Buonopane vuole parlare di programmi e di una visione amministrativa. Per esempio concentrarsi sulla salvaguardia della risorsa idrica del territorio. “La Provincia sta facendo la sua parte per salvare l'Alto Calore”.